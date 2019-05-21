ريهام عبد الغفور ما زالت على قيد الحياة في " زي الشمس"

تبدأ الحلقة ١٥ من مسلسل زي الشمس، بمعاملة كارمة ابنة فريدة لخالتها نور معاملة سيئة ويسألها أخيها كريم عن السبب، وتخبره أنها رأت والدها ونور وهما مقتربان من بعضهم ويبدو أن بينهم شيء، وتحس بنور بتغير معاملة كارمة لها، وفي الليل سألتها، ولما أخبرتها بما رأته، على الفور أوضحت نور لها الصورة، كما أخبرتها بما حدث بين والدها وفريدة في الماضي، وهنا فهمت كارمة وزاد حبها بخالتها وطلبت

منها أن تنام بجوارها على سرير واحد.

يجئ مصطفى إلى مصر ويقابل فريدة، وهنا تلاحظ صديقتها زوجة الظابط حسن، إعجاب مصطفى بنور ، وأنهما ثنائي رائع، ويتفقان هى ووالدتها على خطة لكي يتقربوا من بعض أكثر.

يقرر عمر أن يستقر في القاهرة بجوار أبنائه، ويترك الاسكندرية، وهنا تتضايق خطيبته سلمى من عدم اهتمامه والتفكير بها، وأثناء تواجد عمر

بعمله في مشفى الإسكندرية، تأتي لزيارته ٱمرأة تطلب منه أن يساعدها في إيجاد عمل لها، وهنا يصيح عمر في وجهها لذهابها لمقر عمله، وسوف يلاقي لها عمل بشرط أن تختفي ولا يراها أحد، ويبدو أن هناك سر بينهم كبير لا يعلمه أحد.

تقابل نور سيف في السجن، بعد طلبه ذلك، لأنه يريد إخبارها أمر مهم عن أختها فريدة، وهو انه لم يقتلها، لأنه يحبها جدًا، ولم تصدقه وقبل أن تمشى أوقفها وأخبرها أن فريدة لم تقتل ولم تموت فهى ما زالت على قيد الحياة، وانتهت الحلقة على ذلك.