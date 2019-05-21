تبدأ الحلقة ١٥ من مسلسل زي الشمس، بمعاملة كارمة ابنة فريدة لخالتها نور معاملة سيئة ويسألها أخيها كريم عن السبب، وتخبره أنها رأت والدها ونور وهما مقتربان من بعضهم ويبدو أن بينهم شيء، وتحس بنور بتغير معاملة كارمة لها، وفي الليل سألتها، ولما أخبرتها بما رأته، على الفور أوضحت نور لها الصورة، كما أخبرتها بما حدث بين والدها وفريدة في الماضي، وهنا فهمت كارمة وزاد حبها بخالتها وطلبتمنها أن تنام بجوارها على سرير واحد.
يجئ مصطفى إلى مصر ويقابل فريدة، وهنا تلاحظ صديقتها زوجة الظابط حسن، إعجاب مصطفى بنور ، وأنهما ثنائي رائع، ويتفقان هى ووالدتها على خطة لكي يتقربوا من بعض أكثر.
يقرر عمر أن يستقر في القاهرة بجوار أبنائه، ويترك الاسكندرية، وهنا تتضايق خطيبته سلمى من عدم اهتمامه والتفكير بها، وأثناء تواجد عمر
تقابل نور سيف في السجن، بعد طلبه ذلك، لأنه يريد إخبارها أمر مهم عن أختها فريدة، وهو انه لم يقتلها، لأنه يحبها جدًا، ولم تصدقه وقبل أن تمشى أوقفها وأخبرها أن فريدة لم تقتل ولم تموت فهى ما زالت على قيد الحياة، وانتهت الحلقة على ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور ما زالت على قيد الحياة في " زي الشمس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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