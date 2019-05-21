الواد سيد الشحات يقرر خطف بيومي فؤاد

يخطف سيد وريتاج وفخر، في الحلقة 15 من مسلسل الواد سيد الشحات، الفنان بيؤمي فؤاد، لمساومته على مبلغ 6 ملايين دولار، مقابل تركه، لتجميع ودفع هذه الأموال إلى عبد السحاوي، الذي يهددهم بالقتل.

وتدور الأحداث في قالب كوميدي، بين بيؤمي فؤاد وسيد

وريتاج، ويطلب فخر من سيد ألا يقول أسمائهم أو أي تفاصيل أمام بيؤمي حتى لا يعرفهم، إلا أن سيد بكل سذاجة يخبره عن كل شئ، ويتواصلون مع ابنه ويطلبون 6 مليون دولار،ويرفض.

ويتمكن بيؤمي فؤاد من ضرب سيد وريتاج وفخر وربطهم، ويقوم بتمثيل مشهد من مسلسل الرحلة، للفنان باسل الخياط، كان قد قام به أمام الفنانة ريهام عبد الغفور.

والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وتدور الأحداث في قالب كوميدي.