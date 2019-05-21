محمد رمضان جرسون في زلزال

يفض عم جبريال شراكته في القهوة مع الرجل الذي كان سببا في أن يترك محمد حربي، العمل فيها بسبيه، ويشارك بدلا منه الأستاذ زهدي، ويعمل حربي بوصية همام برعاية ابنته صافية وزوجته.

وتقترح صافية ووالدتها على محمد حربي ان يشاركهك في

عملهم على عربية الفول، لكنه يرفض لأن مكسبها قليل ويكفيهم بالكاد ولكن يعدهم بأن يساعدهم في كل صباح، ويجلب له صديقه العمل معه كجرسون في المكان الذي يعمل به.

وتنجح أمل في الكلية ويحدد خليل السياح والدها مع الدكتور عبد الحليم موعد زفافهم، في الأسبوع المقبل، وتذهب امل لتسأل علي محمد حربي ويقول لها الاستاذ زهدي ان عليها نسيانه.

والمسلسل من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري هنادي مهنى، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداث المسلسل في فترة زلزال 1992.