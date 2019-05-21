مصطفي خاطر يتزوج إيمي سالم في طلقة حظ

يظهر الفنان أحمد ماهر، في الحلقة ١٥ من. مسلسل طلقة حظ، وهو عند طبيب نفسي، ويتحدث معه، ويقول له إن ابنته لم تغرق لأنه كان قد علمها "العوم"، ويقول أنه لا يريد من أحد أن يقول أن ابنته لم تمتوأنها لا زالت على قيد الحياة.
ويستيقظ عبد الصبور ويجد نفسه بجوار نرمين، وتقول له إن جاءت به من البنسيون، وتنكر أنها قد تم خطفهم أو تعذيبهم أو ضرب صديقه عباس
وتتزوج نرمين من عبد الصبور، ويظهر أن عباس لا زال على قيد الحياة، ويتم معالجته، ويكون أهل عبد الصبور وزوجته مشردين في الشارع أن باعوا البيت.
والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، وأيتن عامر، ومحمود حافظ، وأحمد ماهر، وإنعام سالوسة، وحسني شتا، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.
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