سرقة خزينة حمادة هلال في ابن أصول

تبدأ الحلقة ١٥ من مسلسل ابن أصول، بوجود نعمة مع زوجها هشام، وتحدث الخلافات والمشاكل بين رحمة وآيتن عامر، ويظهر أن شامل هو الذي أبلغها هي ووالدتها سعاد خطيبته، بموعد كتب كتاب هشام على نعمة.

وترفض سعاد الزواج من شامل

لأنه خال صولا، وهناك مشاكل كبيرة بين صولا وابنتها رحمة، ولا يصح أو يجوز أن تتزوج منه، ويطلب من ابنها أن يتوسط لها لتتزوج منه.

وبالفعل تعود له سعاد مرة أخري

وتخبره بأنها موافقة على الزواج منه، وفي نهاية الحلقة يتم ضرب شريف صديق هشام وسرقة الخزنة.

والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم،و محمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، ومن تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير.