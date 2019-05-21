تامر حسين يكشف حقيقة خلاف عمرو دياب وعمرو مصطفى

كشف الشاعر تامر حسين حقيقة خلاف الهضبة عمرو دياب و الملحن عمرو مصطفى، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتبا: "عندى توضيح ... لبعض الناس اللى غاوية تحور الكلام..أنا مادفعتش عن صديقى الملحن عمرو مصطفى انا كل اللى عملته نشرت بوست اعتذاره فقط لا غير وقلت ان احنا عيله وأهل واخوات وسوء تفاهم غير مقصود ...ثانيا

والأهم ...كتبت بعدها بوست بعنوان الخٌلاصه بوست مٌنصف ل

اخويا وكبيرنا الفنان عمرو دياب اللى ماحدش يجرؤ يزايد على حبى وأحترامى وتقديرى لشخصه ومواقفه وعشرتنا اللى وهو شخصياً عارف الكلام ده كويس مش مستنى حد يشهدلى بيه وبتشوفوه لايف قدامكم فى كل حفلاته .....ثالثا ... هى المشاكل والا اختلافنا أو لا قدر الله زعلنا المفروض الأمور اللى زى دى اتصرف فيها بحكمة وكلمةطيبة ولا نعمل فتنه ونتجاوز ... اكيد بالعقل والمنطق وصوت العقلاء والمحترمين حايختار الكلمة الطيبة مش شغلتى الفتن ولا الصراعات ...وأخيراً الموضوع انتهى وخلص على خير بكل حٌب وتقدير ده توضيح لبعض الناس اللى معرفتش الموضوع وسمعت من صفحات مريضة نوياهم خبيثة وافتكرتنى طرف فيه ... واحنا اخوات وأهل وعشرة ونجاحات ومكملين ب اذن الله وعمرو دياب فوق راسنا جميعاً وصاحب أفضال علينا جميعاً... ورمضان كريم".

Advertisements

يذكر أن الملحن عمرو مصطفى قد هاجم الهضبة عمرو دياب، و إحدى شركات الاتصالات بسبب استخدمها لحن موسيقي أغنية "يتعلموا".