محمد عزمي :"قمر هادي" بمثابة انطلاقة قوية بالنسبة لي في عالم الفن

أوشك الفنان محمد عزمي على الانتهاء من تصوير جميع مشاهدة خلال السياق الدرامي لمسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز , والذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة ONE.

ومن جانبه أعرب الفنان محمد عزمي عن سعادته الغامرة بان تكون أولى خطواته الفنية في عمل كبير ومميز كمسلسل "قمر هادي" خاصة في ظل النجاح الكبير الذي حققه بالمسلسل لدي الجمهور سواء في الشارع المصري او عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مؤكدا أن ردود الأفعال التي تلقها عن شخصية "عارف" التي يقدمها خلال أحداث المسلسل فاقت كل توقعاته رغم أنه لأول مرة يقف أمام كاميرا التليفزيون مرجعا الفضل في ذلك للمخرج المتمكن رؤوف عبد العزيز.

وقال عزمي أنه كان يتمني أن يخوض تجربة التمثيل وكان ينتظر هذه الفرصة فارغ الصبر إلي أن جاءت له على يد النجم هاني سلامة والمخرج رؤوف

عبد العزيز والذي تلقي اتصال هاتفي منه يخبره بأنة يريده أن يشارك في مسلسل "قمر هادي" موضحا أن هذه اللحظة كانت من أسعد لحظات التي مرت عليه في حياته خاصة أن التمثيل كان حلم كبير بالنسبة له وبدأ في التحقيق بمشاركة في المسلسل .

واكد عزمي أن من حسن حظه أن يكون بداية دخوله الوسط الفني مع نجم كبير ومحترم ومتواضع لأقصي درجة كهاني سلامة الذي يسعى دائما لمساعدة الجميع هذا إلي جانب العمل تحت قيادة مخرج متميز يعرف جيدا كيف يدير الممثل بالشكل الأمثل كروؤف عبد العزيز خاصة أنه مخرج هادي في التصوير وليس عصبي كما انه لدية روح المغامرة فيما يقدمه ودائما ما يسعى لتقديم مواهب شابة جديدة للجمهور بشكل مفاجأة بالنسبة لهم .

وأوضح عزمي أن تفاجئ بمساحة الدور الذي يقدمه بالمسلسل خاصة أنها رغم كونها أول تجربة تمثيله بالنسبة له ولكن شخصية "عارف" تعتبر من الشخصيات الأساسية والمؤثر في العمل بشكل كبير ويعد من الأبطال الأساسين بالمسلسل وليس دور مهمش مشيرا إلي أنه خلال الأحداث المقبلة سوف تحدث الشخصية تغيرات عددية في مسار الحلقات ستمثل صدمة كبيرة للمشاهدين وتجعلهم في حيرة جديدة حول ما يحدث للشخصيات موجة الشكر للمخرج رؤوف عبد العزيز الذي كان دائما داعم له ولم يجعله يشعر بالقلق والتوتر أثناء التصوير بالعكس كان يطمئنه ويعقد العديد من جلسات العمل معه لتقديم الشخصية بالشكل الأمثل الذي شاهدة المتفرج مؤكدا انه يعتبر تجربة مسلسل "قمر هادي" بمثابة بداية انطلاقة قوية بالنسبة له في عالم الفن خلال الفترة المقبلة .

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ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون.