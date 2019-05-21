‏‏مزيد من الشهيرات يخترن مجوهرات بوشرون في الدورة 72 لمهرجان كانّ للأفلام السينمائية ‏

بمناسبة الدورة الثانية والسبعين لمهرجان كانّ للأفلام السينمائية والعرض الأول لفيلم ‏‎Rocketman‎‏، ارتدت الممثلة الأميركية شايلين وودلين وعارضة الأزياء البرازيلية إيزابيلي فونتانا، وعارضة الازياء البرتغالية سارة سامبايو، تصاميم من دار المجوهرات بوشرون ‏‎Boucheron‎‏.‏

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‏‏بدورهنّ، اختارت عارضة الأزياء البولندية آنيا روبيك، والممثلات الفرنسيات فيرجيني لودوايان، وزابو برايتمان، وستيفي سيلما، مجموعة من تصاميم بوشرون ‏‎Boucheron‎‏ للأمسية التالية. ‏

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‏‏اختارت ‏‏شايلين وودلي‏‏ أقراط الأذنين المتدليّة "بلوم دو بون" ‏‎Plume de Paon‎‎ ‎‏ من الذهب الأبيض المرصّع بالماس بقطع الوردة والماس المنثور(بافيه)ن إلى جانب خاتم من المجموعة نفسها من الذهب الأبيض المرصّع بالماس بقطع الوردة والماس المنثور (بافيه). كما وضعت خاتماً مزدوج الأصابع "ليار دو باريس" ‏‎Lierre de Paris‎‎ ‎‏ من الذهب الأبيض المرصّع بالماس المنثور (بافيه).‏

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‏‏إيزابيلي فونتانا‏‏ ارتدت أقراط الأذنين المتدلية "سيربان دو بوهام"‏‎Serpent Bohème‎‎ ‎‏ من الذهب الأصفر المرصّع باللابيس لازولي والماس المنثور (بافيه)، مع خاتم "فازي" ‏‎Fuzzy‎‏ ‏‏من الذهب الوردي المرصّع بحجر تورمالين أخضر، وزمرّد، وماس أبيض وعنبريّ اللون.‏

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‏‏سارة سامبايو‏‏ ارتدت أقراط الأذنين "آفا" ‏‎Ava‎‏ ‏‏من الذهب الأبيض المرصّع بالماس المنثور (بافيه)، نسّقته مع عقد "بومبون" ‏‎Pompon‎‏ ‏‏وخاتماً من المجموعة الشهيرة "كاتر راديان" ‏‎Quatre Radiant‎‎ ‎‏ كلاهما من الذهب الأبيض المرصّع بالماس (بافيه).‏

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‏‏آنيا روبيك‏‏ اختارت قلادة علامة الاستفهام الشهيرة "ليار دو باريس"‏‎Lierre de Paris‎‎ ‎‏ من مجموعة المجوهرات الراقية "ناتور تريومفانت" ‏‎Nature Triomphante High Jewelry‎‎ ‎‏ من الذهب الابيض المرصّع بالماس المنثور (بافيه)، وخاتم "ليار دو باريس" ‏‎Lierre de Paris‎‏ من المجموعة نفسها، من الذهب الأبيض المرصّع بحجر من الكريستال الصخري والماس المنثور (بافيه). كما ارتدت سوار "غوت" ‏‎Goutte‎‏ من الذهب الأبيض المرصّع بالكريستال الصخريّ والماس المنثور (بافيه).‏

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‏‏فيرجيني لودوايان‏‏ ارتدت العقد المزيّن بثلاثة وعشرين رمزاً "سيربان بوهام"‏‎Serpent Bohème‎‎ ‎‏، نسّقته مع إسوارة وخاتم من المجموعة ذاتها، كلّها من الذهب الأبيض المرصّع بالماس المنثور (بافيه).‏

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‏‏زابو برايتمان‏‏ ارتدت خاتم "بانسيه" ‏‎Pensée‎‏ ‏‏من مجموعة المجوهرات الراقية "ناتور تريومفانت‏‏"‏‎ Nature Triomphante High Jewelry‎‏، من الذهب الأبيض المرصّع بالماس. ونسّقته مع ‏‏حلقتين للأذنين "سيربان بوهام"‏‎ Serpent Bohème‎‎ ‎‏، أيضاً من الذهب الأبيض المرصّع بالماس (بافيه).‏

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‏‏ستيفي سيلما ارتدت عقداً برمز ‏‎XL‎‏ من مجموعة "سيربان بوهام"‏‎Serpent Bohème‎‎ ‎‏ نسّقته مع أقراط "غرافيك ديلايله" ‏‎Graphique Delilah ‎‏ ‏‏من الذهب الأصفر المرصّع بالماس الأبيض المنثور (بافيه)‏‏، كلّها من الذهب الأصفر المرصّع بالماس المنثور (بافيه). كما ارتدت خاتمي "كاتر راديان" ‏‎Quatre Radiant‎‎ ‎‏ و"سيربان بوهام"‏‎ Serpent Bohème‎‎ ‎‏ برمز الحرف ‏‎L‎‏، كلاهما من الذهب الأصفر المرصّع بالماس المنثور (بافيه). ‏