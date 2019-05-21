كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد "فضيحة ستاربكس".. خطأ فادح جديد في "صراع العروش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد متابعو المسلسل التليفزيوني الشهير "صراع العروش" خطأ آخر، في أحداث الحلقة الأخيرة، والتي عرضت أمس الأحد 19 مايو/أيار الجاري.

وشاهد الجميع، زجاجة مياه بلاستيكية على الأرض خلال أحد المشاهد، خلف حذاء شخصية سامويل تارلي، التي يؤديها الممثل البريطاني جون برادلي.