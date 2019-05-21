كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم محمود عبدالعزيز يعثر على مخزن الآثار بمنزل صلاح عبدالله بـ"هوجان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا، والاكشن بينه وبين ابطال العمل.

ومن ضمن هذه الاحداث، وضعت ام لطفي الحراق، الحبوب المهدئة التي تساعد على النوم فترة طويلة، لـ"بهول"، داخل الطعام، ثم اقتحم "الحراق"، المنزل، وقام البحبث عن الاموال داخل غرفة نوم "بهول".

ولكنه عثر على مخزن الاثار، وقام بنقل صناديق الاثار، خارج المنزل، والهروب بيها.

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.