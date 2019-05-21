كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الكاتب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الكاتب"، طلب يونس جبران من صوفيا أن تتهم المسيو عزام باقتحام بيتها، وحققت النيابة معه وطالبته بعدم مغادرة البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات.

وطالب يونس من طليقته دينا، إخلاء منزله، بعدما أخذ ابنهما يزن وحرمها من رؤيته، ما أدى لمرضها، وطالبته والدتها بإعادة الطفل، فوافق شرط أن يكون بأمانتها، وتهجم مجهول على أبو سعيد في محل إقامته المجهول بأحد الفنادق.

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وبعد الإعلان عن إطلاق مسرحية "طفلتي المدللة" على المسرح، وانتقاد رائد لها قبل صدورها، رفض شادي مؤلف المسرحية عرضها، وأخبر مخرجها روني أنها لن تعرض، وأنه يرفض أن يراها أي شخص.

وتواصلت لقاءات يونس مع بطل روايته السابقة "حارس القمر"، حيث اجتمع مع السيد حلمي، الذي دعى له جميع الأشخاص المهمين في حياته، وانتهت الحلقة بمواجهة بين المحامية مجدولين ويونس جبران، حيث اتهمت بأنه السبب وراء ما تشعر به الآن من عدم الأمان.

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.