كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد رمضان الأول على يوتيوب بهذا المشهد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان محمد رمضان قائمة المحتويات الرائجة بموقع "يوتيوب" بمشهد من الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "زلزال".

وتضمن المشهد مواجهة بين محمد حربي "زلزال" وشخصية خليل كتخدا "ماجد المصري" بعد خروج زلزال من السجن وتوعده لخليل بعدم ترك حقه في الأرض.

واقترب المشهد من تحقيق مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجي، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، سلوى عثمان.