كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ابنه كمال اللبان تقع في حب "هوجان" بعد انقاذها من الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا، والاكشن بينه وبين ابطال العمل.

وبدات احداث الحلقة، بتواجد "هوجان" بحديق فيلا كمال اللبان، وه ينظم السيارة التي كافاه بيها "اللبانط، لعثوره على البلطجية الذي نفذو عملية السطو عليه هو وابنته.

ذهب نور ابنه كمال اللبان، لـ"هوجان"، لتقدم له الشكر على زيارته لها داخل المستشفى، واعطاها ادوار الرسم حتى لا تشعر بالملل، طوال حجزها بالمستشفى، واشار "هوجان"، لعلامات الاعجاب بنور قائلًا :"كان ربنا مخلقش حد جميل حلو غيرك".

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.