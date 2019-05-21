كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، التحاق "لطيفة" التي تؤدي دورها الفنانة مرام البلوشي، بجامعة القاهرة، للدراسة مع زوجها "يوسف" الذي يجسده الفنان بشار الشطي، وذلك دون علمه، حيث فؤجئ بها وهي تدخل قاعة الدراسة في أول محاضرة لها، وطالبها بالعدول عن قرارها والعودة للمنزل، لكنها لم ترضخ له.

وكشفت "نزهة" والتي تؤدي دورها الفنانة لولوة الملا، خضيغة "إقبال" التي تؤدي دورها الفنانة نور الغندور، حيث اكتشفت أن من توفت هي توأمها "سبيكة"، وليست "إقبال" كما أدعت، وذلك بعدما نادتها باسم "سبيكة" في الحرم الجامعي لكنها لم تلتفت إلا حينما دعتها "إقبال".

وقدم "ناصر" والذي يؤدي دوره الفنان مهند الحمدي، في نهاية الحلقة، زوجته الفنانة زيزينيا والتي تلعب دورها الفنانة رانيا منصور، لزملائه بجامعة القاهرة، واعترف لهم أنه ترك الجامعة والتحق بمعهد الكونسرفتوار ليدرس الموسيقى الذي يحبها لأنه جاء للقاهرة لمواصلة حلمه.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.