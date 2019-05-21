كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهند الحمدي يقدم زوجته الممثلة لزملائه بـ"دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم "ناصر" والذي يؤدي دوره الفنان مهند الحمدي، خلال أحداث الحلقة الخامسة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، زوجته الفنانة زيزينيا والتي تلعب دورها الفنانة رانيا منصور، لزملائه بجامعة القاهرة، واعترف لهم أنه ترك الجامعة والتحق بمعهد الكونسرفتوار ليدرس الموسيقى الذي يحبها لأنه جاء للقاهرة لمواصلة حلمه.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.