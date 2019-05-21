كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لولوة الملا تكشف خضيعة نور الغندور في "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" كشف "نزهة" والتي تؤدي دورها الفنانة لولوة الملا، خضيغة "إقبال" التي تؤدي دورها الفنانة نور الغندور، حيث اكتشفت أن من توفت هي توأمها "سبيكة"، وليست "إقبال" كما أدعت، وذلك بعدما نادتها باسم "سبيكة" في الحرم الجامعي لكنها لم تلتفت إلا حينما دعتها "إقبال".

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.