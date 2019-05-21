مصادر توضح حقيقة الوضع الصحي للفنانة سهير البابلي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2019 12:55 صباحاً - تعرضت الفنانة سهير البابلي لوعكة صحية انتقلت على أثرها لمستشفى دار الفؤاد، ورجح الكثيرون من محبيها أنها مضاعفات لتعرضها لأحد الأمراض الخطيرة، ولكن الفريق الطبي نفى الشائعات المتداولة، مؤكدا أن النجمة الغائبة عن الأضواء منذ العام 2006 أصيبت بأعراض أمراض الشيخوخة، ودخلت العناية المركزة للخضوع لبعض الفحوص الطبية المعتادة.
وكان المخرج عمر زهران كشف عن تواجد سهير البابلي داخل العناية المركزة طالبا الدعاء لها، ثم عاد وحذف المنشور من حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: “الحمد لله وحده، عادت النجمة الكبيرة سهير البابلي إلى بيتها، بعد أن أجرت بعض الفحوص الطبية المعتادة، وهي بخير الآن، وتشكر أسرتها كل هذا الحب والاهتمام الذي أكد مكانتها الكبيرة لدى جماهير العالم العربي كله”.
وأصدر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، بيانا أكد فيه أنها بخير وتم الاطمئنان على استقرار وضعها الصحي.
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