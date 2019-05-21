شكرا لقرائتكم خبر عن "حكايا القلب".. فايا يونان تطلق ألبومها الجديد فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة السورية فايا يونان للاحتفال بإطلاق ألبومها الجديد "حكايا القلب" وسط جمهورها اللبنانى، عبر حفل غنائى ضخم بالعاصمة اللبنانية بيروت يحتضنه مسرح "ميوزك هول" الواجهة البحرية، وذلك فى تمام الثامنة والنصف مساء الأربعاء 26 يونيو.

وأطلقت فايا خلال الأسابيع الماضية خمسة أغنيات من الألبوم المنتظر، بداية من "يا قاتلى" و"كيفنا تنيتاتنا"، مرورًا بأغنيتى "غن" و"يمكن نسى" ختامًا برائعة أبى فراس الحمدانى "فليتك تحلو"، مثلت كل منها حكاية غنائية مختلفة عن الآخرى ومنها استوحت اسم "حكايا القلب" ليكون عنوان الألبوم، وظهرت جميعها بشكل فيديو كليبات مصورة، ويعيدها الألبوم إلى الساحة الفنية بعد قرابة سنتين عن ألبومها الأول "بيناتنا في بحر".

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وحققت فايا يونان انتعاشة فنية غير مسبوقة خلال العام المنصرم، آخرها تتويجها بلقب أفضل مطربة سورية لعام 2018 ضمن جوائز داف باما الألمانية، وإطلاقها كليب "بغداد"، مع دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها أول مطربة عربية تنجح فى عملية "الكراود فاندينج" أو التمويل الجماهيرى، عبر أولى أغنياتها "أحب يديك"، وتمكنت من تحقيق أكثر من 25 ألف دولار لإنتاجها، وما يتخطى الثلاثة ملايين بالعملة السورية، وظهرت بالفعل الأغنية المصورة للنور، وتمكنت من تخطى حاجز الـ13 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغانى فايا استماعًا وشهرة.