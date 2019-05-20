إليسا تغادر إلى ألمانيا للعلاج.. ومصادر ترجح حدوث مضاعفات خطيرة

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 11:59 مساءً - أكدت مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية إليسا، أنها سافرت إلى ألمانيا لمتابعة حالتها الصحية، مرجحين حدوث مضاعفات نتيجة العلاج من سرطان الثدي، وستبقى هناك لمدة 20 يوما لعلاج المضاعفات التي أصابت يدها، على الرغم من تعافيها من المرض الخبيث بشكل كامل.

ورغم أن النجمة لم تعلن عن الأمر بشكل رسمي وصريح كعادتها، إلا أنها أعادت نشر خبر سفرها عبر حسابها على تويتر، لتؤكد بذلك الأمر، وليبقى محبوها الاطمئنان على صحتها، متمنين لها السلامة والشفاء العاجل.

وقد أعلنت إليسا إصابتها بسرطان الثدي العام الماضي، قبل أن تخوض رحلة علاج ناجحة وتشفى منه بعد عام من الكتمان والعلاج السري.