بشار الشطي ينعي والده بكلمات مؤثرة في ذكراه الأربعين

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 11:59 مساءً - نشر الفنان الكويتي بشار الشطي في ذكرى الأربعين لوالده الراحل، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة لوالده من مرحلة الشباب، وكتب له رسالة طويلة مليئة بالأسى والوجع.

وقال نجم “ستار أكاديمي”: “بالأمس مضى على رحيلك أربعون يوما يا أبي ولازلت لا أتقبل الفراق والرحيل ولا كففت عن البكاء.. أربعون يوما يا أبي و طيفك يمثل أمامي كل صباح ومساء.. أربعون يوما وانت في القلب و الذاكرة والوجدان و المهجة”.

وكتب: “لا انسى حديثك ولا وصاياك ولو عاد الزمان بنا لقضيت العمر خادما تحت قديمك.. ولكنه ديدن الأيام تقصي وتفرق و لا تجمع و تقرب.. و إن الموت الذي أخذك بغتة لو علم بما لك في القلوب ما أخذك.. والأقدار التي فرقتنا بالأمس عسى أن تجمعنا غدا في الجنة.. رحمك الله يا أطيب الناس وأوفاهم”.