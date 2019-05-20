ريم البارودي ترد على أحمد سعد وسمية الخشاب بنيولوك

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 11:59 مساءً - تساءل الكثيرون عن رد فعل الفنانة ريم البارودي على انفصال سمية الخشاب وأحمد سعد، وتصريحاتهما ضد بعضهما وعنها، ولكن ريم قررت تجاهل كل ما يحدث في هذه القضية ولم تخرج بأي تصريحات حول الأمر.

وفاجأت ريم جمهورها مؤخرًا بالظهور بـ”نيولوك”، قصت فيه شعرها وغيرت لونه إلى البني الغامق، ونشرت مجموعة صور تكشف عن أحدث إطلالاتها، ارتدت خلالها فستاناً طويلاً يتناسب مع أجواء الشهر الكريم.



ونالت الصور إعجاب متابعي الفنانة، معبرين عن سعادتهم بتجاوزها الأزمات المتلاحقة.