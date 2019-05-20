كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 11:59 مساءً - نشرت الإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام” صوراً ومقاطع فيديو من الحلقة السابقة من برنامج المقالب “رامز في الشلال”، والتي وقعت ضحيتها الفنانة العراقية شذى حسون. وأثارت إطلالة مهيرة جدلاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب ضيق ملابسها في الحلقة؛ إذ استنكر متابعوها ملابسها وهاجموها. View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> Advertisements F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> #رامز_في_الادغال A post shared by mahiraabdelaziz مهيرة (@mahiraabdelaziz) on May 18, 2019 at 1:12pm PDT يذكر أن مهيرة عبد العزيز تساعد الفنان المصري رامز جلال في إقناع الضيوف بالمقلب وخداعهم خلال حلقات البرنامج.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مهيرة عبد العزيز تثير غضب جمهورها بملابسها الضيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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