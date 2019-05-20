نجمة Spice Girls تصاب بالعمى.. تعرف على الأسباب

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 11:59 مساءً - أكد موقع Closermag الفرنسي، أن النجمة السابقة في فرقة Spice Girls الشهيرة، ميل بي (ميلاني براون)، نقلت بشكل عاجل إلى المستشفى بعدما أصيبت بفقدان النظر بالكامل، بعد أن تضررت عينها اليسرى منذ أكثر من 20 عاماً بسبب عملية جراحية غير ناجحة.

وأصيبت المغنية، 43 عاماً، بعارض مفاجئ استدعى نقلها إلى أحد مستشفيات لندن بحالة سيئة وسط صراخها بسبب فقدانها الرؤية بالكامل.

وأشار الأطباء إلى أن ما حدث يرتبط بالعملية الجراحية السابقة، وأن ميل بي غادرت المستشفى خلافاً لرأيهم لكي تلتقي زميلاتها في الفرقة الشهيرة استعداداً للقيام بجولة Spice World 2019.

وأوضح مصدر مقرب من براون بأن “الوضع تحت السيطرة وأن الفنانة تشعر بالحماس للقيام بالجولة”.