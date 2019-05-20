سهير البابلي تُغادر المستشفى.. وهذه تطورات حالتها الصحية!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غادرت الفنانة المصرية سهير البابلي المستشفى، بعد إقامتها به أول أمس، في ظل استقرار حالتها، عقب مرورها بوعكة صحية مفاجئة.
وقال الفنان أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"فوشيا": "تواصلت مع نيفين الناقوري ابنة سهير البابلي، وأوضحت لي أن صحتها مستقرة وعادت إلى منزلها".
وأضاف: "الفنانة الكبيرة لم تخضع لعملية جراحية أو غيره، كانت تُجري فقط بعض الفحوصات، وهو ما استدعى تواجدها تحت الملاحظة لمدة يومين، كونها كانت تحتاج للأوكسجين".
وتابع: "سأقوم بزيارتها ومعي بعض من أعضاء مجلس النقابة؛ لطمأنة الجمهور عليها بشكل أكبر"، مشيرًا إلى أن ابنتها تطمئن الجمهور عليها، وأنها حاليًا تتبادل الضحك مع أسرتها وأحفادها.
وكان المخرج والإعلامي المصري عمر زهران، نشر مجموعة من الصور للنجمة القديرة، وهي على سرير المرض، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك".
وظهرت سهير في الصور، وهي ترتدي "طاقية ومعصمًا طبيًا"، وعلّق زهران على الصور قائلًا: "كل الدعوات من قلبي، لسيدة المسرح، وأيقونة الفن الرائعة دومًا، سهير البابلي".
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