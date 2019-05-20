متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المغربي عصام سرحان، إنّ برنامج "ذا فويس" أضاف إليه خبرة وتجربة كبيرة بغض النظر عن الفوز باللقب، حيث يبقى وصوله للحلقة النهائية من البرنامج واحدةً من المحطات المهمة في تجربته الفنية، وأصبح يمتلك مهتمين ومتابعين.
وتحدّث سرحان في لقاء مع "فوشيا" عن كواليس البرنامج المنقضي وكيف عبّر أعضاء لجنة التحكيم عن مستوى انبهارهم بأدائه خلال المسابقة، فضلاً عن صراع كان موجودًا بين نجوم اللجنة في محاولة كل منهم لخطفه للانضمام إلى فريقه.
وأضاف أنه لم يهتم بحصوله على لقب البرنامج، بقدر اهتمامه بأن يصل صوته إلى جمهور الوطن العربي، مشيرًا إلى أنه يحب تقديم أغاني الفنانة اللبنانية إليسا أكثر من الفنانة الإماراتية أحلام لارتباط صوت إليسا وأغانيها بذكريات جميلة لديه لا يستطيع نسيانها.
كانت هذه تفاصيل خبر عصام سرحان: "ذا فويس" سبب انطلاقتي عربيًا.. وإليسا "حالة خاصة" بالنسبة لي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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