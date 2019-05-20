خالد سليم يحيي حفلًا علي المسرح المكشوف بالأوبرا

يلتقي الفنان خالد سليم مع جمهوره في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الأمسيات الرمضانية التي تقام على المسرح المكشوف، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الخميس 23 مايو.

حضر خالد برنامج فنى متنوع يضم باقة من أشهر أعماله الخاصة منها بلاش الملامة، خد الجميل، بدري الوداع، عشنا قد إيه، عالم تاني، أنا عاشق، حلم عمري، ولا ليلة ولا يوم، نسيت نفسي، زعلان، كان فين من بدري وقابلت عينيك، إلى جانب كوكبة من مؤلفات الموسيقى العربية التي اشتهر بتقديمها لكبار المطربين منهم عبد الحليم حافظ ووردة.

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