إصابة سلاف فواخرجي خلال تصوير خط ساخن

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""الخليج 365"" من القاهرة: أُصيبت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بشرخ في اليد اليسرى أثناء تصوير المشاهد الأخيرة لمسلسلها الجديد "خط ساخن" الذي يُعرَض عبر إحدى الشاشات الخليجية المشفرة. حيث تم نقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر لتلقي العلاج فور إصابتها، ونصحها الأطباء بالراحة. علماً بأن مخرج العمل قام بإرجاء تصوير باقي مشاهدها لمدة يومين حتى تتحسن حالتها الصحية.
وكان المشهد الذي تسبب بإصابتها والذي أصرّت على تقديمه بنفسها دون أن تستعين ببديلة عنها، يقضي بأن يتم إلقائها من على السيارة إلى الشارع.
تجدر الاشارة إلى أن "خط ساخن" من الأعمال الدرامية المؤجلة من العام الماضي. وتم عرضه بشكل ٍمفاجئ في السباق الرمضاني عبر شاشة وحيدة مشفرة خليجياً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.