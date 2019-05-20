نهاية "غايم أوف ثرونز" تُخيّب آمال بعض متابعيه

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لوس أنجلوس: أظهر محبو "غايم أوف ثرونز" حماسةً شديدة خلال متابعتهم للحلقة الأخيرة من هذا المسلسل التي عُرضت مساء الأحد بعد النجاح الكبير الذي لقيه هذا العمل التلفزيوني لثماني سنوات.

وقال إيوالد كلاوتي الذي حضر الحلقة الثالثة والسبعين في حانة في لوس أنجلوس مع حوالى مئتي شخص آخر "إنه أمر لا يصدّق. خيّل لي أنني في صالون كبير حيث كل مدعو يريد التحدّث بصوت أعلى من الآخر". وشهد إيوالد (52 عاما)على تلاسن بين بعض المشاهدين من شدّة تأثرهم بخاتمة هذا العمل التلفزيوني.

وأضاف هذا الرجل الخمسيني الذي يعمل في قطاع السينما ويتتبع المسلسل منذ بداياته "كانت الأجواء حماسية أكثر من تلك السائدة عادة في نهائيات كرة القدم الأميركية". ولقد حسمت الحلقة الأخيرة مصير أبطال الفيلم، من دينيريس تارغيريين وجون سنو وجيمي لانيستر وساناس وأريا ستارك، الذين باتوا جزءاً من الثقافة الشعبية وبات أهال كثيرون يسمّون أولادهم تيمّنا بهم.

ولقد عُرِضَت منذ العام 2011، 73 حلقة من هذا المسلسل الذي يستند إلى كتب جورج آر.آر. مارتن والذي تدور أحداثه في القرون الوسطى. علماً أن أجوائه قاتمة ومعقدة جداً وفيها الكثير من العنف. ولم يكن يتوقع له هذا النجاح الجماهيري، إلا أنه تمكن بفضل طابعه الملحمي وبعده الإنساني العميق من جذب جمهور واسع. وحصد 47 جائزة في مسابقة "إيمي" التلفزيونية الأميركية، وهو عدد قياسي.

الجدير ذكره أن الموسم الأخير_ الذي تضمن ستة حلقات وبدأ عرضه في 14 نيسان الماضي في الولايات المتحدة عبر محطة "إتش بي أو" بالكابل_ لقي انتقادات كثيرة حتّى قبل انتهائه. واعتبر الكثير من عشاقه أنه أُنجز على عجلة وشابته هفوات كثيرة، بينها ظهور كوب قهوة من "ستاربكس" في أحد المشاهد. بينما ندّد بعضهم بالتطوّر الفائق السرعة لبعض الشخصيات، فضلاً عن حسم مسائل عدّة في بضعة مشاهد بعد انتظارٍ طال سنوات. حيث قالت المهندسة شوبانا شيتري أن خاتمة العمل خيّبت آمالها لكونها جاءت قاتمة جداً "لكن هذا ما يمكن توقعه من مسلسل من هذا القبيل ولعلّنا نستطيب أموراً كهذه".