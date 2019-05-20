سهير البابلي في العناية المركزة

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""الخليج 365"" من القاهرة: تعرّضت الفنانة القديرة سهير البابلي إلى أزمةٍ صحية حادة نُقِلَت على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة لتلقي العلاج. حيث احتجزها الأطباء داخل غرفة العناية المركزة لتخضع لرعاية طبية فائقة وأخضعوها للعديد من الفحوصات والتحاليل الطبية، ومنعوا عنها الزيارة بسبب تدهور حالتها الصحية. الجدير بالذكر أن سهير البابلي عانت في الفترة الأخيرة من مشاكل صحية مرتبطة بالتقدم في العمر وكانت حريصة على متابعة علاجها مع طبيبها الخاص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.