شكرا لقرائتكم خبر عن قهر وظلم وسجن.. ملخص مشوار أبطال مسلسلات رمضان فى النصف الأول من الحلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتصف شهر رمضان الكريم، الذى انطلق معه عرض المسلسلات الجديدة التى تنافس فى الموسم هذا العام والتى شهدت تنوعاً ما بين الاجتماعى والكوميدى والساسبنس والأكشن، وبعد عرض 15 حلقة من هذه الأعمال اتضحت العديد من الأمور ولعل أبرزها اشتراك عدد من المسلسلات فى معاناة أبطالها طوال الحلقات السابقة بين القهر والظلم وظهورهم مغلوبين على أمرهم بل ووصل الأمر الى دخولهم السجن كذلك.

أكثر من مسلسل يعرض فى شهر رمضان الجارى اعتمد فى قصته على ظهور البطل فى بداية الحكاية كشخص غير قادر على المواجهة سواء من أشخاص بعينهم أو مع ظروف الحياة الصعبة ليكون الجمهور على موعد فى النصف الثانى من الحلقات التى يتوقع أن تشهد تحولات كبيرة فى الخط الدراما لهؤلاء الأبطال وأن يستطيعوا المواجهة والحصول على حقوقهم المسلوبة.

ويعد محمد رمضان فى مسلسله الجديد "زلزال" أبرز من ينطبق عليه ما تم ذكره، حيث تعرض "محمد حربى" – وهى اسم شخصية البطل، خلال الـ 15 حلقة الماضية لقهر وظلم كبير من "خليل السواح كتخة" – ماجد المصرى، الذى استولى على أرض منزل "محمد حربى بعد انهياره فى الزالزال، وحرمه من الارتباط ب"امل" – هنادى مهنى – رغم قصة الحب بينهما كما أدخله السجن وأجبره فى النهاية على مغادرة القرية التى ولد وعاش فيها.



مسلسل زلزال

نفس الأمر بالنسبة للنجم مصطفى شعبان فى مسلسله "أبو جبل"، حيث تعرض بطل العمل "حسن" للعديد من المصائب وظهر كشخص مغلوب على أمره، بعد أن فقد ابنيه فى بداية الأحداث، كما تم حرق منزله بفعل فاعل وسرقة كل أمواله التى كانت فى المنزل، اضافة إلى اضطراره لبيع الشركة لإعطاء أشقائه نصيبهم فيها كما تعرض ابنه الوحيد المتبقى للخطف من قبل زوجه ابنه عمه، فالبطل تعرض لظلم من أشقائه ومغلوب على أمره بعد كل المصائب التى يواججها.



أبو جبل

وفى أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية عبر مسلسل "حكايتى"، ظهرت ياسمين صبرى التى تجسد "شخصية داليدا طوال الحلقات السابقة كفتاة مغلوبة على أمرها تتعرض للظلم من كل أفراد عائلتها بعد وفاة والدتها، فأخوها لا يريدها أن تكمل تدراستها ويرفض عملها ووالدها يريد اجبارها على الزواج من ابن عمها، وفى نفس الوقت عملها يريد أخذ ثأر ابنته منها لتهرب من هذا الجحيم الى الاسكندرية ولكنها تتعرض للظلم من جديد على يد وفاء عامر إلى أن تلتقى بأحمد صلاح حسنى الذى يبدو وأنه سيغير حياتها تماماً فى الحلقات المقبلة.

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حكايتى

ياسر جلال فى مسلسله "لمس أكتاف" لم يكن مقهوراً فى الحلقات الماضى وإنما تعرض للظلم اذا تورط فى جريمة قتل لم يرتكبها كما تم سجنه ظلما وهرب وأصبح مطارداً من الشرطة.