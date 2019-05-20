شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء توجها لدبى مع وفاء عامر .. بوسى شلبى : هنفطر محشى كرنب فى الطيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الإعلامية بوسى شلبى على رصد أغلب اللحظات التى تقضيها مع نجوم ونجمات الفن من أصدقاءها فى الوسط الفنى، خلال المهرجانات أو المؤتمرات الفنية، وكذلك رحلات السفر، وذلك كونها واحدة من أقرب الإعلاميات للنجوم.

بوسى شلبى استغلت تواجدها فى احدى الطائرات المتجهة إلى دبى، برفقة النجمتين وفاء عامر ورجاء الجداوى، وتحديدا فى وقت الإفطار، حيث حرصا على تناول وجبة الإفطار سويا.

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وفاء عامر وكابتن الطائرة

بوسى نشرت فيديو تظهر فيه مع وفاء عامر ورجاء الجداوى وكابتن الطائرة، وعلقت على الفيديو قائلة "احلي فطار في الطياره محشي كرنب وفاء والكنافه بتاعتي من المطار الي دبي"



الفنانة رجاء الجداوى

يذكر أن النجمة وفاء عامر تشارك فى مسلسل "حكايتى" مع ياسمين صبرى، والذى يعرض لى قنوات CBC، DMC، ONE، وبطولة أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.