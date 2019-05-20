شكرا لقرائتكم خبر عن عابدين يقدم "فيوجن غنائى رمضانى" فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب عابدين لإحياء أجدد سهراته الغنائية فى رمضان، والذى يقدم خلالها توليفة "فيوجن" بين الغناء الصوفى والموسيقى املصرية المعاصرة، وذلك على مسرح علبة ألوان فى الزمالك، فى تمام التاسعة مساء الخميس المقبل.

وانطلقت شهرة المغنى الشاب من منصة الساوند كلاود، حيث لاقت أولى أغانيه "البعاد والليل" و"فى حضرة العشق" و"نفسى أحكى" نجاحاً كبيراً، من خلال تقديمه ستايل موسيقى قريب فى أدائه إلى تيمة الصوفية بلمسة من الأورينتال ميوزيك، كما بدأ مؤخرًا فى تكوين فريقه الموسيقى الجديد تحت مسمى "عابدين باند".