ريهام عبدالغفور بـ"لوك جديد" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة ريهام عبدالغفور، لجلسة تصوير جديدة، تحت إشراف المصور خالد فضة. ونشر "فضة" الصور، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، وظهرت "ريهام" في الصور بلوك جديد. يذكر أن ريهام عبدالغفور تشارك في بطولة المسلسل الرمضاني "زي الشمس"، بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، سوسن بدر، عمرو السعيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

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