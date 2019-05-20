بسمة بوسيل تظهر بإطلاله رمضانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت بسمة في الصور بإطلاله رمضانية جذابة، ارتدت "عباءة" سوداء، ونالت الصور إعجاب جمهورها. تحرص بسمة بوسيل على التواصل مع جمهورها بنشر عدد من الصور والفيديوهات لحياتها الشخصية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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