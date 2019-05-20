هكذا روج أحمد رزق لفيلمه السينمائي "الممر" في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: روج الفنان أحمد رزق لفيلمه السينمائي "الممر" المقرر أن ينافس من خلاله في عيد الفطر المبارك. ونشر "رزق" بوستر الفيلم عبر حسابه علي "إنستجرام" معلقًا عليه: "عيد الفطر المبارك.. الممر.. إخراج شريف عرفة". فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر المصري أمير طعيمة، والبطولة لكل من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، ويشارك في الفيلم ضيوف شرف هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم.

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