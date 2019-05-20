إلهام الفضالة: لا يوجد خليفة لعبد الحسين عبد الرضا .. وناصر القصبي الأفضل



كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 10:42 مساءً - استضاف الإعلامي علي العلياني في برنامجه "مجموعة إنسان" الممثلة الكويتية إلهام الفضالة وتطرق معها إلى أبرز المحطات في مسيرتها الفنية، التي بدأتها عام 2000.

وأوضحت إلهام، أن قرار دخولها عالم الفن كان صعباً جداً، نظراً لعيشها في المجتمع الكويتي المحافظ، لكنها أثبتت للجميع، بعد خوضها التجربة بكل احترام، قدرة الممثلة الكويتية، وإمكانية العمل في هذا المجال وفق العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع.

وتحدثت كذلك بتأثر كبير عن صفات الممثل الراحل عبد الحسين عبد الرضا، مشيرة إلى أن سر نجاحها يعود إلى أنها تأسَّست في المسرح، أصعب أنواع الفنون.

أفضل ممثلي الخليج



وكشفت إلهام خلال البرنامج، أنها لم تصدق نفسها عندما عرض عليها الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا المشاركة معه في مسلسل "ديوان السبيل"، الذي يعد الانطلاقة الفنية الحقيقية لها، وبيَّنت أنها عندما علمت بوفاته عام 2017، قطعت إجازتها، وسافرت إلى تركيا، وظلت تبكي هناك ثلاثة أيام حزناً على فراقه، لأنه كان بمنزلة والدها، مؤكدة في الوقت نفسه ألَّا خليفة له في الفن العربي.

وذكرت إلهام أن الفنان السعودي ناصر القصبي، يعد بحق أفضل ممثل في الخليج العربي.

الخصوصية في الـ "سوشيال ميديا"

وأكدت إلهام، أنها ترفض أن تُظهر منزلها عبر حسابها في موقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي، لأن ذلك جزءٌ من خصوصياتها، وأحد "الخطوط الحمراء" في حياتها التي لا يُسمح لأحد بتعديها، على حد تعبيرها، مؤكدةً أنه لا يجب على الفنان كشف كل جوانب حياته الخاصة للجمهور، والاحتفاظ بذلك لنفسه.

دعم حياة الفهد

وبيَّنت أن الفنانة حياة الفهد شجعتها على ذكر اسم عائلتها في الساحة الفنية، وكذلك الفنانة فجر السعيد، وقالت: "وافقتهما الرأي، لكن حدثت زوبعة كبيرة عندما وضعت اسم عائلتي، ففي ذلك الوقت لم تكن هناك فنانات كويتيات سوى منى شداد، وأختها مشاعل، حتى إن الجمهور اعتقد أنني مصرية، أو أردنية".

وتحدثت إلهام كذلك عن الفنان الراحل غانم الصالح، كاشفةً أنها قدمت أعمالاً كثيرة وجيدة معه، وعدَّته "فقيد الدراما"، مؤكدةً أنها درست على يديه، وتعلمت منه الكثير.

وكشفت إلهام في ختام الحلقة، أن التحدي المقبل لها سيكون مع نفسها.