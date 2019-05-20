شاهد: والدة الدكتورة خلود تشعل الميديا برقصها

شاركت الدكتورة خلود متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع السناب شات مقطع فيديو مصور من حفل القرقيعان في منزلها وكشفت لمواقع التواصل الاجتماعي رقص والدتها في الحفل.

وعبر الكثيرون من مشاهدي الفيديو عن دهشتهم بلياقة والدتها وعفويتها وقدرتها على الرقص وهي ترتدي زي كويتي فخم وتبتسم لكل من معها.

كانت الدكتورة خلود قد أذهلت الجميع باللوك الجديد الذي اعتمدته بعدما قصت شعرها وغيرت لونه لتؤكد أنها تشعر باستعادتها لهويتها الأصلية.

لطالما لفتت الدكتورة خلود أنظار مشاهديها بتفاصيل حياتها مع زوجها وأولادها لرومانسيتهما وقرب العلاقة القوية مع زوجها والأطفال.

كانت الدكتورة خلود قد كشفت مسبقاً عن أمر خلقي في جسمها أخفته لسنوات وأكدت لكرهها له وهو شكل أذنيها التي تسببت لها بأن تلقب بالأذن الوطواطية إلا أنها أظهرت شكلها اليوم بكل فخر وتواضع.