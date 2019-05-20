شاهد: عمرو دياب رافق دينا الشربيني بتصوير “زي الشمس”.. وهذا الدليل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للمطرب المصري عمرو دياب، أثناء تواجده في كواليس تصوير مسلسل “زي الشمس”، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية دينا الشربيني. وجمعت الصورة بين عمرو دياب والفنان المصري أحمد السعدني، إضافة إلى عدد من “كاست” المسلسل وراء الكواليس. وأوضح مصدر مقرّب من دينا الشربيني، أن زيارات عمرو دياب، لموقع تصوير المسلسل تأتي في إطار دعمه للمسلسل، لافتًا إلى أنه يقضي الكثير من الوقت مع فريق عمل المسلسل.
وأشار المصدر، إلى أن عمرو دياب، يحرص على إسداء النصائح لدينا الشربيني، أوقات “البريك”، كما يقومان بمشاهدة ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المسلسل، ويتبادلان الضحكات. وأوضح أن كواليس هذا العام مختلفة تمامًا عن كواليس مسلسل “مليكة”، العام الماضي حتى في ردود أفعال الجمهور عليه، مشددًا على أن “زي الشمس”، سيكون نقطة التحول في المشوار الفني لدينا. يُذكر أن مسلسل “زي الشمس”، تقوم ببطولته دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر، وأحمد داود، وجمال سليمان، وغيرهم، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز، ويعرض عبر قناة MBC مصر.
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