شاهد.. هل إعلان “بيبسي” مأخوذ من آخر سعودي.. قارن بنفسك!

أصدرت شركة “بيبسي” إعلان لها في شهر رمضان المبارك حيث لاحظ البعض أن هناك تشابه بين إعلان بيبسي وإعلان أخر سعودي، وتعتمد فكرة إعلان “بيبسي” على استعراض ذكريات المسلسلات قديما مع ربط أسماء الشخصيات بما يشتهرون به، فنجد غادة عادل المتعسفة في الطابور، وأحمد سعيد عبد الغني المتأخر على الفطار وبيومي فؤاد الذي يقتحم أي عزومة حاملا كيس المخلل في يده وهكذا.

استعراض الذكريات نشاهده على أنغام تترات هذه المسلسلات مثل تتر مسلسل “المال والبنون” مع تغيير الكلمات، ثم تتغير أجواء الإعلان إلى تتر أكثر حداثه ولكنه يظل مرتبطا بذاكرة المشاهد المصري وهو تتر مسلسل “يتربى في عزو”، ويختتم الإعلان مع مقلب الكاميرا الخفية والفنان إبراهيم نصر في شخصيته الشهيرة “زكية زكريا” وفيما نالت الفكرة إشادة من جانب البعض، إلا أنها نالت انتقادات البعض الآخر ممن رأوا أن الفكرة ليست مبهرة كالأعوام السابقة ولكن هل توقف الأمر عند هذا الحد؟ بالطبع لا حيث

الإعلان السعودي الصادر بتاريخ 6 مايو الجاري يتبع تطبيق طعام ويحمل اسم HungerStation أو هنجرستيشن وتعتمد فكرة الإعلان على أجواء النوستالجيا في الديكور وألحان الأغنية المبتكرة خصيصا للإعلان.

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على أنغام تشبه تترات المسلسلات يبدأ الإعلان مع سيدة تضع طعام في الفرن ولكنه يحترق وهنا يظهر اسمها على الشاشة مع الربط بينه وبين فكرة الحريق ويتبع ظهور الأسماء على الشاشة بنفس الأسلوب فهنا العالق في الزحام ولكنه يلجأ لطرق غير قانونية في السير على الطريق فيطلق عليه “طلال مخالفة” وهنا الرجل الذي يعاني تأثير الصيام وهنا الشخص الذي يقتحم عزومات رمضان وهكذا، التتر يحمل إسم مسلسل “جرح الجوع”.

الملاحظ هنا فكرة إعلان بيبسي تشبه إلى حد كبير فكرة إعلان HungerStation ولا يتوقف الأمر عند الفكرة العامة للإعلان وهي استعراض الإعلان في صورة تتر تغلب عليه الأجواء القديمة ولكن يمتد الأمر ليشمل التفاصيل أيضا.