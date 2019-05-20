ماذا قالت كيندال جينر عن إمكانية زواجها من بن سيمونز؟

تحدّثت النجمة العالمية كيندال جينر عن حياتها العاطفية، وفتحت قلبها وتكلّمت بصدق عن علاقتها مع صديقها بن سيمونز، في محاولة منها للإجابة عن الأسئلة التي لطالما حيّرت معجبيها، أبرزها لماذا لم يتزوّجا حتى الآن. وبحسب موقغ “إنستايل” قالت جينر عن مسألة زواجها من لاعب الكرة الأسترالي بن سيمونز: “بالتأكيد سيحدث الزواج يومًا ما، لكننا لم نحدده بعد، لذا لا أجزم بأنه بات وشيكًا، أعلم أن هذا السؤال يشغل بال الكثيرين وأخواتي أيضًا، وأشكر لكم جميعا هذا الاهتمام”.

وأضافت: “أحب أن أتمتع بالخصوصية وأن تكون لي أسراري الخاصة، فهي شيء مقدّس بالنسبة لي، وعلاقتي بأصدقائي أعتبرها من أسراري الخاصة، ولا أحب أن تكون على المشاع، لما تُخلّفه هذه التصريحات من لغط وفوضى”. وتابعت جينر: “أراعي كوني عضوًا في أكثر عائلتين مشهورتين وهما كارداشيان وجينر، وأقدر جيدًا كيف تؤثر مثل هذه الأشياء عليهما، لكنها حياتي في النهاية، ولن أسمح لأحد بالخوض في تفاصيلها، أو معرفة أشياء تخصني وحدي، كما أعلم بأنني في مقتبل العمر ولا أدري ما مصير تلك العلاقة، ولا أريد أن أعطي للمسألة أهمية زائدة عن الحد، لأنني لا أعلم تحديدًا ماذا سيحدث على المدى الطويل” واستطردت: “العلاقة العاطفية تخص اثنين فقط، ما يعني أنها ليست مسألة تجارية تحتاج للبوح بتفاصيلها بشكل مستمر، ولا يحق للناس أن تتدخّل وتبدي رأيها في العلاقة، بل وتحاول فرض ذلك الرأي وتصر عليه، فهذه الآراء تجعلني مشوشة، ويُفرض علي اختيارات لا أريد التطرّق إليها، وهذا أمر غير مقبول”. وأنهت جينر حديثها قائلةً: “لا أحد سيجبرني أن أصل لطريق لا أريد أن أسلكه، واعتقد أنه يتوجّب علي أن اختار حياتي بالشكل الذي يناسبني أنا وليس ما يُمليه الآخرون، فالمرء يختار طريقه وحده بكامل إرادته”.