بالفيديو: نهى نبيل تشعل ضجة بتصريحاتها المفاجئة عن رأيها في جمالها

أشعلت نهى نبيل مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها المفاجئة عن شكل ملامحها وجمالها، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”.

واستهلت نهى نبيل تصريحاتها بالقول إن هناك العديد من مقاطع الفيديو التي ينشرها مدونون أجانب ويقولون فيه رأيهم الصريح حول جميلات من كل دول العالم وبينهن عربيات.

وأكدت الفاشينيستا الكويتية أنها تلقت بعض مقاطع الفيديو التي تحدث فيها مدونون أمريكيون وكوريون عن رأيهم في جمال ملامحها، ممتدحين شكلها بشدة، حيث علقت بقولها: “اكتشفت أن جمالي standard عالمي” لينفجر زوجها بالضحك ساخراً بشكل عفوي من ثقتها الكبيرة بنفسها.

وقالت نهى نبيل ممازحة جمهورها: “طبعا أن بكل فيديو.. الظاهر ما يشوفون بالعالم العربي غير أم حمود الشقراء الحمراء.. الستاندرد مالي طلع بره.. يعني جمالي بره معترفين فيه أكثر من الداخل”، لتدخل هي في نوبة من الضحك.