أمينة خليل ومحمد فراج قاتلان في"قابيل"

تبدأ الحلقة ١٧ من مسلسل قابيل، بقتل آدم لزوجته سارة، وعلى الفور بعث رسالة من موبايلها الخاص إلى طارق تطلب منه أن ينجدها من الموت، ويأتي طارق ويجدها مقتولة، ويراه بواب العمارة وهو يجري، ويخبرالشرطة، وبذلك يكون آدم قد أثبت تهم القتل على طارق وانه هو قابيل.
يأتي رامي صديق آدم وسما ويخبرهم أن باسبورات سفرهم جاهزة، ولكن يطلب من أدم
أثناء دفن آدم لجثث رامي وسما، فوجئ بإعادة سما للحياة قبل أن يدفنها، وانتهت الحلقة على ذلك.
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