أبرز ألبومات نجوم صيف 2019

يستعد عدد من نجوم الغناء لطرح ألبوماتهم تزامنا مع الاحتفال بموسم صيف 2019، حيث انتهى البعض من تسجيل ألبوماتهم بشكل كامل، فيما يعكف آخرون للانتهاء من تسجيل أغانيهم المتبقية، لدمجها ضمن أغاني ألبوماتهم.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز ألبومات صيف 2019:-

مصطفى قمر:-

انتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل عدد من أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه فى موسم الصيف المقبل، ولم يستقر على اسمه حتى الآن، و يضم حوالى 12 أغنية، و من أبرزهم: "أيامنا"، "لو عرفت"، كما يتعاون في ألبوم مع بعض الشعراء و الملحنين من بينهم: خالد عادل، حميد الشاعري، محمد عاطف، أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى، محمد الهادى.

رامي صبري:

انتهي المطرب رامى صبرى، من تسجيل عدد كبير من ألبومه المقبل، و الذي يتعاون من خلاله مع رامى عدد من الشعراء و الملحنين و الموزعين من بينهم: أحمد على موسى، تامر حسين، أمير طعيمة،

عزيز الشافعى، هالة على، هانى رجب، جلال الحمداوى، طارق توكل، تميم، مدين، شادي حسن، مديح محسن.

هيثم شاكر:

يستعد المطرب هيثم شاكر لطرح ألبومه الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة، و يحتوي الألبوم على 12 أغنية متنوعة، و من أبرزهم: "ما توصونيش"، "لحقتني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، و يتعاون من خلاله مع عدد من

الشعراء و الملحنين من بينهم: أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى، شريف مكاوى، نادر عبد الله، محمد يحيى، أحمد إبراهيم، أمير طعيمة، رمضان محمد، شادى حسن، أحمد وجيه، محمد رفاعى، وليد سعد.

محمد محي:

يطرح المطرب محمد محي أحدث ألبوماته فى شهر أغسطس أو ستبمبرالمقبل، حيث يواصل تسجيل أغنيات ألبومه، و يحتوي الألبوم على 16 أغنية، كما يتعاون من خلاله مع عدد من

الشعراء و الملحنين و الموزعين من بينهم: أمير طعيمة، عنتر هلال، رضا أمين، أحمد مرزوق، نور الدين حمدي، نور الدين مصطفى، محمد وطنى، سلطان صلاح، أشرف أمين، أسامة محرز، هانى رجب، محمد رحيم، إيهاب عبد الواحد، محمد النادي، مصطفى عوض، مديح محسن، محمود شريف، ونور الدين محمد، فهد، محمد العشي.

كريم محسن:

انتهى الموزع الموسيقى زووم من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ضحكة حبيبي"، مع المطرب كريم محسن ليضمها بألبومه المقبل، و هي من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد، و من أبرز أغاني الألبوم: "مبكلمكيش"، و هي من كلمات أيمن عز، وألحان كريم محسن، و "الفرصة مش سعيدة"، من كلمات هانى صارو، و ألحان كريم محسن.

ميثوس باند:

كشفت ميثوس باند عن ألبومها المقبل بعنوان "tales of the fallen empires"، و من المقرر طرحه يوم الخميس الموافق 13 يونيو، كما يضم الألبوم علي 8 أغاني أبرزهم: "gods of wrath"، "medusa".

ملاذ باند:

تستعد ملاذ باند لطرح ألبومها المقبل و لم يتم تحديد أسمه حتي الاٌن، و من أبرز أغانيه "فكرك"، و "سابع سما"، و هما من كلمات و ألحان محمد عبد الرازق، و توزيع الباند.