بالفيديو.. سليب نوت تكسر حاجز الـ 10 ملايين نسبة مشاهدة في 4 أيام

كسر الباند العالمي سليب حاجز الـ 10 مليون نسبة مشاهدة، و ذلك منذ طرحه كليب بعنوان "Unsainted"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الباند العالمي سليب نوت يستعد لطرح ألبومه المقبل بعنوان "we are not your kind"، ويحتوي الألبوم على 14 أغنية أبرزهم: "insert coin"، "orphan"، و من المقرر طرحه بجميع الأسواق العالمية يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس المقبل.

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