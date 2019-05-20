في ولد الغلابة.. أحمد السقا يقع في غرام مي عمر

تبدأ الحلقة ١٥ من مسلسل ولد الغلابة، بظهور فرح فقد سافرت إلى القاهرة لصديقتها عليا التي جلبت لها شقة إيجار على النيل، واتصلت بعيسى ليجئ لها على مصر، وبالفعل سافر لها على الفور.
تذهب سرية زوجة عزت إلى عبدالقادر، وتحاول أن توقعه في الكلام وتؤكد له أنها معه وفي حماها، ولكن عليه ان يعترف على فرح، وذكاء عبد القادر لا يوصف فقد صمم على أقواله وأن ضاحي هو منقتله، وهنا تخبره أنها غادرت البلاد وتركته هنا، وعلى الفور يطلب مقابلة أخيه عيد لكي يعرف أين ذهبت فرح، ويطلب من أخيه أن يعرف مكان عيسى وفرح قبل أن يهربا ويتركاه في تلك القضية لوحده.
تقابل زينب طليقة عيسى مدير المدرسة التي يعمل بها ويؤكد لها أنه لم يأتِ للمدرسة منذ يومين، وهو بذلك يخسر اسمه
يصل عيسى إلى القاهرة ويذهب لمنزل فرح، وتفرح كثيرًا برؤيته وأيضًا هو، ويحتضنها عيسى، وكان يبدو عليه القلق، وتظهر مشاعر المحبة على الإثنان، وأثناء حديثهما يرن جرس الباب وتسرع فرح لفتحه معتقدة مجئ صديقتها عليا، وتفاجأ هى وعيسى بدخول رشوان أخ زوجة عزت عليهما المنزل، وتنتهي الحلقة على ذلك.
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