بالفيديو.. كريم أبو زيد وأحمد الشبكشي يطرحان كليبهما الرمضاني

طرح النجمين كريم أبو زيد وأحمد الشبكشي كليبهما الجديد بعنوان "أهلا رمضان"، عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هو من كلمات أحمد وعبد الرحمن الشبكشي، وألحان كريم أبو زيد، وتوزيع أشرف أبو زيد. وألحان كريم أبو زيد، وتوزيع أشرف أبو زيد. يذكر أن الفنان كريم أبو زيد يشارك في بطولة مسلسل "ابن أصول" و هو بطولة كل من حمادة هلال، أيتن عامر، أحمد كرارة، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، حمزة العيلي، وفاء سالم، محمد نجاتي، رانيا منصور، و من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد بكير.

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