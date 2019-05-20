تعرف على تفاصيل "Scoob" لـ زاك إيفرون

بدأ النجم العالمي زاك إيفرون في تسجيل فيلمه الجديد بعنوان "scoob" و من المقرر أن يتم عرضه يوم الجمعة الموافق 15 مايو من عام 2020.

والفيلم قائم على مغامرات الرسوم المتحركة "Scooby-Doo"، و التي تكشف

كيف أصبح هو وصديقه المفضل شاجي اثنين من أكثر منتهكي الجريمة المحبوبة في العالم، كما تعيدنا القصة إلى حيث بدأ كل شيء، عندما كان سكوبي وشاجي صغيرين، كما يتعاونان مع دافني و فيلما و فريد ​​لإنجاز المهمة و إزالة ديك داستاردلي، و إحباط خططه الشريرة.

يذكر أن فيلم "scoob" بطولة كل من أماندا سيفريد، جينا رودريجز، ويل فورت، فرانك ويلكر، تراسي مورجان، و من تأليف جاك دونالدسون، وإخراج توني كيرفوني.