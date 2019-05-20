تعرف على تفاصيل "Scoob" لـ زاك إيفرون

بدأ النجم العالمي زاك إيفرون في تسجيل فيلمه الجديد بعنوان "scoob" و من المقرر أن يتم عرضه يوم الجمعة الموافق 15 مايو من عام 2020.
والفيلم قائم على مغامرات الرسوم المتحركة "Scooby-Doo"، و التي تكشفكيف أصبح هو وصديقه المفضل شاجي اثنين من أكثر منتهكي الجريمة المحبوبة في العالم، كما تعيدنا القصة إلى حيث بدأ كل شيء، عندما كان سكوبي و
يذكر أن فيلم "scoob" بطولة كل من أماندا سيفريد، جينا رودريجز، ويل فورت، فرانك ويلكر، تراسي مورجان، و من تأليف جاك دونالدسون، وإخراج توني كيرفوني.
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