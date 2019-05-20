كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرام البلوشي تلتحق بالجامعة دون علم زوجها في "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" التحاق "لطيفة" التي تؤدي دورها الفنانة مرام البلوشي، بجامعة القاهرة، للدراسة مع زوجها "يوسف" الذي يجسده الفنان بشار الشطي، وذلك دون علمه، حيث فؤجئ بها وهي تدخل قاعة الدراسة في أول محاضرة لها، وطالبها بالعدول عن قرارها والعودة للمنزل، لكنها لم ترضخ له.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.