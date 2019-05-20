كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيومي فؤاد يتقمص دور باسل خياط في "الرحلة" بمسلسل "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات"، تقمص الفنان بيومي فؤاد دور "أسامة" الذي قدمه الفنان السوري باسل خياط في مسلسل "الرحلة"، حيث خطف كل من ريتاج وسيد وفخر، وتعامل مع "ريتاج" على أنها "رانيا"، وأكد لها أنه فعل ذلك كي "يحميها من الوحوش اللي بره دول".

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.