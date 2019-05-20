كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على أنغام "منير".. أول شرارة حب بين محمد رمضان وحلا شيحة في "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "زلزال" اشتعال أول شرارة حب بين "محمد حربي" محمد رمضان تجاه "صافية" حلا شيحة، بعد تقاربهما ووقوفه بجانبها هي ووالدتها تنفيذاً لوصية والدها "محرم" قبل وفاته، مما يزيد من تعلقها به.

يسكن "حربي" في المنزل المقابل لجارته "صافية"، وتنتظره في "الشباك" لحين عودته من العمل، ثم تقوم بتحضير الطعام والذهاب إليه في شقته، فيدق قلبه لها في أول المشاهد الرومانسية بينهما، على أنغام أغنية "افتح بيبان القلب" للفنان محمد منير، وهما يتبادلان النظرات.

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، أحمد صيام، سامي عبد الحليم، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون.